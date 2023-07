38 logements sociaux d’un nouveau genre ouvrent à Laeken (photos)

On ne le dirait pas et pourtant… voilà la nouvelle forme des logements sociaux à Bruxelles ! C’est sur un terrain laissé à l’abandon depuis plus de 10 ans qu’un véritable petit village urbain se dresse désormais à Laeken. On y trouve derrière un portail plusieurs maisons, chacune contenant un certain nombre de logements. Chacun de ces logements possède un balcon, un jardin privatif ou donne sur un espace collectif extérieur. Les enfants jouent dehors en toute sécurité et dans un cadre calme et ensoleillé. « On le sent quand on y rentre, on se trouve dans un endroit apaisé », a déclaré le bourgmestre de la Ville de Bruxelles, Philippe Close (PS), lors de l’inauguration.

« Des logements sociaux de qualité »

Ce lotissement contient non seulement des studios mais aussi des maisons unifamiliales ou encore des appartements à 1, 2 ou 3 chambres. L’accent est mis sur la qualité des habitations, lumineuses et présentant de bonnes performances énergétiques, mais aussi sur la qualité du cadre de vie. Selon Nawal Ben Hamou (PS), secrétaire d’État au Logement : « On peut être fier parce que nos locataires ont des logements sociaux de qualité, avec des espaces verts, des espaces communs… ».