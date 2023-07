Hub.brussels ouvre la première Brussels Boutique à Londres

Plus de 3 ans après le Brexit, les entrepreneurs bruxellois ont l’opportunité de (re)gagner les cœurs des Britanniques grâce à une boutique éphémère située en plein centre de Londres.

Trois pop-ups thématiques mettant en avant des secteurs clefs pour la Région (alimentaire, mode & design, artisanat) se succéderont jusqu’à la fin de l’année 2023. Ils permettront aux entreprises bruxelloises de faire connaitre leurs marques et expertises auprès du public britannique (B2C) et de rencontrer des contacts business locaux (agents, distributeurs, importateurs potentiels – B2B).

« Idéalement située à Piccadilly Circus, la Brussels Boutique est un lieu remarquable où Bruxelles prend vie, où ses merveilles gastronomiques, ses designs innovants « made in Brussels » et son artisanat raffiné rencontrent le public d’outre-Manche. En amenant l’esprit et le savoir-faire de Bruxelles à Londres, nous créons une plateforme d’échange culturel, de développement économique et de compréhension mutuelle », commente Rudi Vervoort (PS), ministre-président de la Région bruxelloise

Pour commencer, 25 entreprises bruxelloises du secteur de l’alimentation et des boissons proposeront leurs produits à la vente du 4 au 22 juillet. On y trouvera des produits de bouche et d’épicerie fine, dont des produits bio.

Suivront un pop-up mode & design du 11 au 30 septembre (pendant la London Fashion Week et la London Design Fair), qui mettra en avant de jeunes créateurs et designers bruxellois. Et finalement, un pop-up dédié aux artisans ouvrira ses portes du 28 novembre au 17 décembre, juste avant les fêtes de fin d’année.