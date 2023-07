Lina, Arthur, Emma, Adam… : découvrez commune par commune les prénoms les plus donnés aux nouveau-nés en 2022

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Comme chaque année, Statbel, l’office belge de statistique, publie un rapport reprenant les prénoms les plus donnés aux nouveau-nés lors de l’année écoulée.

L’année 2022 n’apporte pas de grands changements concernant les prénoms les plus populaires. Du côté des filles, c’est Olivia qui, pour la quatrième année consécutive, est le prénom le plus donné avec un total de 636 fois. C’est 56 de plus qu’en 2021. Elle garde ainsi la préférence sur le prénom Emma (457 fois), qui est restée 16 ans à la première place jusqu’en 2019. Louise occupe la troisième place.

Du côté des garçons, c’est Noah qui réussit la passe de deux en s’imposant de nouveau comme le prénom le plus choisi avec 1.314 occurrences, soit 60 de plus qu’en 2021. Arthur et Liam complètent le podium avec respectivement 1.098 et 1.048 utilisations.

À l’échelle bruxelloise

Est-ce que les prénoms les plus donnés en Belgique sont également le cas en région bruxelloise et ses 19 communes ? Les prénoms Olivia et Noah sont-ils aussi populaires dans la capitale ?