Au moins 218 carcasses de moutons ramassées après l’Aïd dans les rues de Bruxelles

Chaque année, les Belges de confession musulmane célèbrent l’Aïd el-Kebir. Cette fête du Sacrifice réunit les familles pour un moment de partage, de convivialité et de solidarité. Pour cette célébration, les musulmans abattent un animal, généralement un mouton, rappelant le sacrifice qu’Abraham était prêt à faire en sacrifiant son fils pour Dieu. Malgré que l’abattage à domicile soit interdit à Bruxelles, des carcasses sont souvent retrouvées dans les jours qui suivent la célébration.

Cette année, l’agence régionale Bruxelles-Propreté dénombre 88 sacs ramassés entre le mercredi 28 juin et le samedi 1er juillet. Pendant les jours qui ont suivi les célébrations de l’Aïd el-Kebir, les équipes ont parcouru la liste des endroits habituels répertoriés et ont répondu à des appels. Le mercredi 15 sacs ont été ramassés, 36 pour le jeudi, 22 le vendredi et samedi ce sont 15 sacs qui ont été récoltés.