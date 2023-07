Alexander Blessin a pris ses fonctions à l’Union: « Je n’avais plus l’habitude de crier à l’entraînement »

de videos

J’ai encore la chaîne de télévision qui retransmet le championnat de Belgique (sourire). Et j’ai certainement regardé plus de rencontres de Pro League la saison dernière que de Bundesliga. La fin de saison a été incroyable, avec une compétition si ouverte jusqu’à la fin. Pendant combien de minutes vous avez été champions ? (il se tourne vers Alex Muzio). Nous ne parlerons pas de ce sujet (sourire). Je ne pense pas que cette fin de saison aura un impact négatif chez les joueurs. Car j’ai vu une énorme envie de gagner dans le groupe.

« Convaincre » n’est pas le bon mot. Ceci est un projet et tout le monde doit être prêt à se lancer à fond dans celui-ci. Ce serait bien que tout le monde reste. Mais nous verrons ce qu’il se passera. On sait que certains joueurs attirent l’attention d’autres clubs. Mais ce n’est pas mon travail de m’occuper de cela.

Vous étiez sans emploi depuis votre licenciement du Genoa en décembre 2022. Le terrain vous avait-il manqué ?

Vous pouvez l’entendre à ma voix, je ne suis plus habitué à crier lors des entraînements (sourire). Après une demi-heure, j’ai senti que j’allais devoir la réentraîner… Mais j’ai pris beaucoup de plaisir à retourner sur la pelouse. Cela m’avait beaucoup manqué. Quand vous travaillez douze ans d’affilée, c’est toujours bien de prendre un peu de recul pour faire le point. Mais ma femme et mes enfants m’ont dit qu’il était temps d’y retourner (sourire).

Qu’avez-vous appris de votre période en Italie ?

« Parlare italiano un poco » (sourire). Cela a été une grande expérience d’arriver dans un club historique en Serie A. Travailler dans ce championnat est chouette. Le projet était très difficile mais il n’y avait rien à perdre. J’ai pu travailler avec des types de joueurs différents. Pour un coach, cela donne une belle ouverture d’esprit.

Revenez-vous aujourd’hui en Belgique avec la même philosophie que celle que vous aviez à Ostende ?

En tant que coach, vous êtes toujours dans un certain développement, en train d’essayer d’apprendre. Parfois, on fait des erreurs et on apprend de cela. Mais je ne perdrai jamais mes bases, la façon dont je veux jouer. Et cette façon de voir le jeu est la même que celle de l’Union. Nous avons tellement de choses en commun. J’ai été très heureux de voir la mentalité de l’équipe au premier entraînement.

Avez-vous le sentiment que vous devez à nouveau prouver quelque chose en Pro League ?

C’est difficile de comparer les deux situations. J’étais arrivé à Ostende en pleine période du Covid. C’était quelque chose de totalement nouveau pour moi. Et puis, sans manquer de respect pour Ostende, la qualité est bien plus élevée actuellement. Nous aurons plus souvent la balle. Ce sera à nous de créer plus avec le ballon. Et le contre-pressing sera présent.

Vous aviez été cité dans d’autres clubs belges. Était-ce votre objectif de revenir en Belgique ?