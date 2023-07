Les travailleurs de l’aide à la jeunesse manifesteront à Bruxelles le 12 juillet

Un vaste mouvement de grève consistant en un service minimum est actuellement suivi à Bruxelles et en Wallonie.

Le personnel des services d’aide à la jeunesse (SAJ) et de la protection de la jeunesse (SPJ) dénoncent depuis plusieurs mois une surcharge de travail, un manque de matériel ainsi que trop peu de places d’accueil pour enfants en détresse.

«Le but de la mobilisation du 12 juillet sera à nouveau de faire entendre la voix des SAJ et SPJ en vue d’obtenir une réponse à nos revendications budgétaires. Parmi elles, nous réclamons le respect du protocole établi après les grèves de 2013, qui garantissait un maximum de 55 jeunes suivis par un seul délégué: dix ans plus tard, il manque encore 47 emplois à temps plein pour y arriver!», a expliqué à Belga la déléguée permanente Aurélie Praile (CGSP).