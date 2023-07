Dossier du nouveau stade : l’Union attend une réponse avant le 21 juillet

Dans le dossier du nouveau stade qu’il projette de construire au Bempt à Forest, le club saint-gillois espère encore recevoir une réponse de la part des autorités compétentes d’ici deux semaines. « La deadline du 21 juillet est toujours là », explique Philippe Bormans. « Le mandat à la Région bruxelloise a été transmis par Pascal Smet à Ans Persoons. Nous avons eu une réunion positive la semaine dernière mais il est compliqué de dire si on réussira à aboutir à quelque chose endéans ce laps de temps. Il reste deux semaines mais c’est important pour nous que cela avance avant les vacances. On sent en tout cas des ondes positives de la part du gouvernement bruxellois. On espère maintenant que, au niveau local (NDLR : à la commune de Forest donc), les politiques prendront leurs responsabilités et seront ouvertes à trouver des solutions. Ce qu’on n’a jamais senti jusqu’à présent. »

Les investisseurs anglais s’impatienteraient-ils ? « C’est frustrant pour eux de ne pas pouvoir grandir à ce niveau, comme on le fait sur le terrain. Et ce, alors que –rappelons-le- ils ont leur propre argent pour investir. On a besoin d’un partenaire ouvert à la discussion. Car c’est souvent plus facile de ne pas prendre de décision, de ne pas prendre ses responsabilités et de ne pas donner de réponse, de dire ni oui ni non. »