Un homme au comportement très étrange a été filmé en train de tituber dans une rue à Anderlecht. En le voyant, beaucoup ont pensé que cette personne avait consommé la fameuse « drogue du zombie », dont on parle énormément pour l’instant.

Les images sont bel et bien filmées à Bruxelles, mais il est impossible d’affirmer avec certitude que cet homme avait consommé cette drogue.

La « drogue du zombie », de son vrai nom xylazine, est arrivée dans un premier temps aux États-Unis dans les années 1960, quand elle était utilisée comme produit vétérinaire anesthésiant pour les chevaux, notamment. On l’appelle maintenant la « drogue du zombie » car elle entraîne chez ses consommateurs une démarche très particulière, qui leur donne vite l’aspect d’un zombie.

Cette drogue injectable ne coûte pas cher et est facile à se procurer. Elle donne l’impression aux consommateurs de flotter et d’être déconnectés de la réalité. Elle peut également entraîner des hallucinations, des états de stupeur et des pertes de connaissance.