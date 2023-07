Tennis – Wimbledon | Ysaline Bonaventure s’incline dès premier tour

l a Stavelotaine s’est inclinée en deux manches 7-6 (7/0) et 6-1 face à la qualifiée chinoise Zhuoxuan Bai (WTA 191), classée cent places derrière elle à la WTA et qui jouait à 20 ans son premier match en Grand Chelem. La rencontre jouée sur deux jours a duré 1 heure et 12 minutes de jeu.

La N.3 belge, 28 ans, qui disputait son 4e Wimbledon, le 2e en simple après 2019, et le 8e tournoi majeur de sa carrière espérait bien décrocher un premier succès sur le gazon du All England Club.