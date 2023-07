Procès des attentats à Bruxelles : dernier tour de piste pour les avocats de la partie civile

Mes Masset et Moreau ont ensuite ouvert le bal des répliques de la partie civile. Le premier a conseillé au jury de se sentir à l’aise avec la période infractionnelle et avec les preuves lors de sa délibération assurant qu’un «faisceau de présomptions graves, précises et concordantes» pouvait faire office de preuve. Le second s’est, de son côté, arrêté sur quelques points de droit.

«La culpabilité, c’est de constater qu’un acte puni par la loi pénale a été commis et peut être rattaché à un ou plusieurs auteurs et complices», a notamment expliqué Me Moreau. «Lorsqu’on parle de culpabilité, il faut partir de l’arrivée - ici les attentats - et remonter pour trouver qui sont les auteurs, les personnes sans qui ces infractions ne seraient pas survenues.»

Pour finir, Me Moreau a assuré que l’usage du droit au silence par certains accusés pouvait être vu comme un acte de participation «Lorsque Salah Abdeslam ne dit rien à la police sur les attentats qui se préparent après son arrestation, cela montre la fidélité au projet. Il adhère car, par son silence, il couvre ceux qui continuent ce projet», a-t-il exemplifié.

«5 erreurs judiciaires»

Me Lys a ensuite pris la parole pour démonter quelques arguments des avocats des accusés : «ce que nous dit la défense, c’est qu’il y aurait 5 erreurs judiciaires dans le box, qu’elles dureraient depuis sept ans et tout le monde, y compris les juges professionnels de la chambre des mises en accusation, seraient passés à côté de ça», a-t-il notamment relevé, demandant au jury de n’emporter qu’une seule question en délibération : «Demandez-vous si les attentats auraient été commis de la même manière si l’un d’entre eux avait agi différemment.»

Me Gérard est ensuite intervenue à propos de la requalification en crime de guerre demandée par la défense de Bilal El Makhoukhi. Elle a qualifié mercredi d’»intolérable» l’usage de l’expression «dommages collatéraux» par Me Cohen pour qualifier les victimes du 22 mars 2016. La femme de loi a aussi déploré que certains avocats de la défense «oublient de parler des victimes, les relèguent à l’arrière-plan» en mettant en avant le contexte géopolitique dans leurs plaidoiries.

Cette demande de requalification a également été au centre des répliques de Me Venet, qui connait bien le droit humanitaire international dont il est question. «La ligne de défense de Bilal El Makhoukhi est plaisante en droit et créative, mais déconnectée de la réalité», a affirmé la pénaliste. «L’État islamique commet des crimes de guerre en Syrie et des attentats terroristes ailleurs. L’un n’est pas exclusif de l’autre (...). Il n’y a pas de conflit armé ici, il est en Syrie. Il n’y a pas de lien entre les attentats et le conflit syrien»

Outre Bilal El Makhoukhi, plusieurs accusés ont également fait l’objet de répliques des parties civiles. Me Mindana a notamment affirmé au jury que «même en plaidant coupable, M. Abrini est encore en mesure de vous enfumer», assurant que contrairement à ce qu’a plaidé sa défense, «l’homme au chapeau» a bien participé à la confection du TATP et donc des bombes ayant servi à l’aéroport de Zaventem et dans la station de métro Maelbeek, et a bien aidé financièrement la cellule terroriste.

«Je n’ai pas de sang sur les mains»

De son côté, Me Alié s’est attachée à démontrer que «Salah Abdeslam est tout sauf le petit gars de Molenbeek». Elle a fustigé le refrain de l’accusé répétant «je n’ai pas de sang sur les mains». «Paris, ce ne sont pas mes victimes. Dries (où est survenue une fusillade avec la police le 15 mars 2016 et lors de laquelle il a fui avec son co-accusé Sofien Ayari, NDLR), ce ne sont pas mes victimes. Bruxelles, ce ne sont pas mes victimes... Ouvrez les yeux, Mr Abdeslam !», lui a lancé la plaideuse. «Vous saviez et vous aviez accepté. Après Paris, vous aviez même demandé du matériel de qualité pour ’finir le travail’ et commettre d’autres attentats», lui a-t-elle rappelé.

«Salah Abdeslam et Sofien Ayari incarnaient dans leur chair, en tant que soldats de l’État islamique, l’aide indispensable. Ils adhéraient aux attentats. Pour nous, leur implication ne fait dès lors aucun doute pour les assassinats et les tentatives d’assassinats dans un contexte terroriste», a conclu Me Alié.

Enfin, Me Fery a estimé que Hervé Bayingana Muhirwa est un terroriste et a apporté une aide indispensable à la cellule bruxelloise. Elle est revenue sur plusieurs points qui, selon elle forment un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes permettant de condamner l’accusé, non pas pour recel de malfaiteur comme le demande son avocat, mais comme co-auteur des attentats.