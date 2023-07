L’autre Laurens, Limbo et 100 Seasons s’adjugent les Grands Prix de la 6e édition du Briff

Les lauréats

Côté belge, «L’autre Laurens» de Claude Schmitz a obtenu le Grand Prix du festival et son interprète principal Olivier Rabourdin a été désigné meilleur acteur. Jelena Kordic Kuret a été élue meilleure actrice pour son rôle dans «The Happiest Man in the World». «Adieu sauvage» de Sergio Guataquira Sarmiento a pour sa part remporté le prix du jury, celui du public, et le prix Fipresci, de la fédération internationale de la presse cinématographique.