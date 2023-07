Le RWDM poursuit sa préparation avec une défaite contre Courtrai (2-1)

Après le 3-3 contre le FC Swift Hesperange samedi dernier, le RWDM se déplaçait à Harelbeke pour y défier le KV Courtrai. Un premier test face à un futur adversaire de Jupiler Pro League qui devait permettre au Daring de voir à quelle sauce il allait être mangé un étage plus haut. Le onze aligné par Vincent Euvrard comptait tout ce qui se fait de mieux pour le moment au club avec Defourny, Heris, Le Joncour, de Sart ou encore Hazard et Biron. Dwomoh était également aligné d’entrée. La première période fut relativement équilibrée avec un rythme et un engagement de rencontre amicale mais Courtrai allait réussir à tirer son épingle du jeu en prenant la défense de vitesse. Mbayo profitait du placement un rien trop large pour s’engouffrer et aller tromper Defourny (37e, 1-0).

En seconde période, Euvrard faisait largement tourner, lançant notamment 6 jeunes dans le bain et ne conservant que Kurdic, Del Piage et Defourny de la première mi-temps. Si Molenbeek se procurait une jolie occasion sur corner à la 47e, le KVK relançait directement en profondeur et faisait 2-0, encore via Mbayo. Le Daring, grâce à une frappe déviée d’Ismaël El Abassi, réduisait la marque assez rapidement (50e, 2-1). Le score ne bougeait plus ensuite.

Le noyau manque de profondeur Que retenir de ce match ? Que le RWDM est encore loin d’être prêt, que ce soit dans le jeu (ce qui n’a rien d’anormal) mais surtout dans la construction de son noyau. Sans manquer de respect aux joueurs sur la pelouse, il est évident que l’équipe manque de profondeur pour tenir la route. Une fois les titulaires habituels sortis du terrain, le niveau général de Molenbeek a fortement chuté. Les jeunes se sont battus mais n’ont jamais su construire le jeu. Il manque encore de tout pour que le noyau trouve son équilibre et Gauthier Ganaye va donc devoir passer la seconde dans son recrutement pour être compétitif le 29 juillet contre Genk.