Que sont devenus les Anderlechtois champions en 2016-17 ?

C’est une donnée statistique qui en dit sûrement long sur l’état actuel du Sporting d’Anderlecht, recordman de titres de champion en Belgique. En ce début du mois de juillet, aucun joueur du noyau n’a connu un sacre national avec le RSCA. Benito Raman a bien une étoile de champion à son palmarès mais c’était avec Gand et Hein Vanhaezebrouck en 2016.

Douze mois plus tard, sous la houlette de René Weiler, Anderlecht décrochait les lauriers nationaux pour la 34e fois de son histoire. La dernière en date. Et depuis quelques jours, il n’y a plus aucun joueur dans le noyau bruxellois ayant connu ce titre puisque le dernier des Mohicans se nommait Adrien Trebel.

Arrivé en janvier 2017 et champion de Belgique quelques mois plus tard, le milieu de terrain français de 32 ans a vu son contrat ne pas être renouvelé. Des 34 joueurs ayant eu du temps de jeu en championnat lors de la saison 2016-17, il était le dernier à passer du temps à Neerpede. Une page s’est donc tournée du côté de Saint-Guidon. L’occasion d’aller voir ce que sont devenus les principaux artisans du dernier sacre national des Mauves. Certains se sont croisés dans d’autres championnats ou dans le même club alors que d’autres se sont affrontés pas plus tard que ce lundi.