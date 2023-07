«Après des nuits blanches et le cœur serré, j’ai dû choisir»: suite à son départ d’«Affaire conclue», voici l’émission que Sophie Davant va animer

Et de poursuivre : « Après de nombreuses nuits blanches et le coeur serré, j’ai dû choisir. J’ai choisi de renoncer à une émission que j’ai portée avec un immense plaisir (…) Mais voilà, après six ans d’investissement passionné, n’allais-je pas me lancer dans l’année de trop ? N’avais-je pas fait le tour de ce que je pouvais apporter ? N’était-ce pas l’occasion rêvée de me renouveler et de me remettre en question ? J’ai passé tous les scénarios en revue, et après bien des tergiversations, j’ai cédé à l’appel du risque et de la nouveauté, et j’ai choisi de répondre favorablement au désir de ceux qui me faisaient confiance pour tenter un nouveau challenge. »