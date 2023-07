«Meurtre imprévu»: des «Desperate Housewives» au destin lié, la nouvelle série à découvrir sur la Une

La Une lance sa saga de l’été. Baptisée « Meurtre imprévu », cette série britannique de six épisodes suit les aventures d’un groupe de femmes confrontées à un crime non élucidé, dont elles sont en quelque sorte responsables.

Lors d’une fête organisée pour le centenaire de l’entreprise, le quatuor retrouve Jack complètement inconscient, ravagé par l’alcool et la drogue. Les amies s’amusent alors à l’emmener dans leur voiture et à se débarrasser de lui dans les bois. Tout en prenant soin, au préalable, de prendre quelques photos embarrassantes de l’homme étendu contre un tronc d’arbre, le pantalon baissé. Une sorte de vengeance qui leur servira un jour de chantage si elles en ressentent le besoin. Sauf que le lendemain, le pire est arrivé. Jack est décédé. Son cadavre est retrouvé dans la forêt par la police. Il s’agit d’un meurtre.

Qui a bien pu tuer Jack Evans ? C’est la question que se posent Anna, Nancy, Louie et Cat. Ces quatre employées d’une brasserie familiale du pays de Galles auraient-elles quelque chose à se reprocher ? Jack n’est ni plus ni moins que leur patron, un cocaïnomane incompétent qui traite ses travailleurs comme des moins que rien. Refus de promotions, rabaissement de ses employés en public, comportement violent : l’homme enchaîne les faux pas. De quoi agacer les quatre collègues, qui comptent bien lui faire payer son attitude déplorable.

« Meurtre imprévu » (« The Pact ») suit les aventures de ces collègues dont le quotidien bascule du jour au lendemain. La Une a jeté son dévolu sur cette série britannique de six épisodes, initialement diffusée sur la BBC en mai 2021 et désormais proposée au rythme de deux numéros par semaine chez nous.

Au casting de ce feuilleton palpitant, qui devrait vous tenir en haleine les jeudis soir, on retrouve Laura Fraser (« Breaking Bad »), Julie Hesmondhalgh (« Broadchurch ») et les Galloises Eiry Thomas et Heledd Gwynn, dans la peau des quatre amies sous pression. À leurs côtés, Aneurin Barnard (« Dunkerque ») incarne le méchant patron et la jeune Abbie Hern (« Peaky Blinders ») campe Tish, une nouvelle employée de la brasserie qui essaie de faire sa place au sein de l’entreprise.

Une impression de déjà-vu

Quatre femmes dans les bois, la mine grave, la tête baissée, entourant une scène de crime : cela ne vous rappelle rien ? Les fans de « Desperate Housewives » se souviennent très certainement de cette image qui inaugurait la huitième saison de la série. Celle de Susan, Bree, Gaby et Lynette, réunies dans la forêt, autour du cadavre du beau-père de Gabrielle. Les quatre héroïnes décidaient alors d’enterrer le corps de l’homme, assassiné quelques minutes plus tôt par Carlos, et de sceller un pacte de silence. De quoi alimenter l’intrigue de la saison entière. Les scénaristes de « Meurtre imprévu » s’en seraient-ils inspirés ? On est en droit de se poser la question.

Ce qui est sûr, c’est que ce thème est inépuisable. La preuve, une seconde saison de la série britannique a d’ores et déjà été diffusée outre-Manche, avec de nouveaux protagonistes. En effet, cette deuxième salve raconte une tout autre histoire, mais conserve la thématique du pacte. Pour l’heure, la RTBF n’a pas encore prévu de diffuser ces épisodes inédits.