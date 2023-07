«Premier jour»: les premières fois de Hannah, ado transgenre, à voir sur la Trois

Thomas, 12 ans, s’apprête à entrer en secondaire dans une nouvelle école et va pouvoir enfin devenir et vivre tel qu’il se sent : en Hannah, une jeune fille. Dès le début de la série, on suit Hannah et sa maman en rendez-vous chez le directeur du collège Hillview, qui tient un joli discours sur l’inclusion mais pose un premier problème : si Hannah pourra bien se faire appeler Hannah par ses professeurs et porter l’uniforme féminin, elle ne pourra pas fréquenter les toilettes des femmes. « Que diraient les parents s’ils apprenaient qu’un garçon fréquente la toilette de leurs filles ? » justifie le directeur.

Et la série de nous confronter directement à l’enfer que vivent de nombreux trans, que la société a parfois du mal à accepter et à vraiment inclure.