«Cash»: le nouveau film Netflix qui va rapporter gros

Chartres, la famille Breuil, à la tête d’un groupe international de parfums, règne sur la ville depuis toujours. Faisant beaucoup d’envieux et de laissés-pour-compte, dont un certain Daniel Sauveur, glandeur à la petite semaine qui rêve d’une vie de luxe mais se retrouve à aller pointer dans l’usine de parfums locale. Sauf qu’il découvre bientôt un moyen aussi malhonnête qu’imparable de bâtir sa fortune sur le dos des Breuil. Cette comédie d’action arrive ce 6 juillet sur Netflix, et va être, à n’en pas douter, un nouveau grand succès français !

Il y a eu la série « Lupin », avec Omar Sy, « 8 rue de l’Humanité », de Dany Boon, « Pourris gâtés », avec Gérard Jugnot. Mais avant même les cartons de ces productions « made in France » concoctées pour Netflix avec des noms populaires, il y a eu le succès-surprise en 2020 de « Balle perdue », avec un acteur à la renommée alors toute relative, Alban Lenoir. Depuis, ce dernier, en récidivant dans « Balle perdue 2 », puis en faisant d’« Aka » le film français le plus regardé de l’histoire de Netflix (81 millions de vues en quinze jours), avant d’aller tâter du côté de Disney+ avec « Antigang, la relève », est devenu une star des films d’action à destination des plateformes – l’année prochaine, il nous refera « Le salaire de la peur » pour Netflix. Un peu comme Jean-Claude Van Damme fut à une époque le roi du film « direct to video ». Avant « Antigang », attendu en août, Disney+ sort ce 7 juillet « Une zone à défendre » (voir ci-contre). On pourrait ajouter « Sans répit » sur Netflix, et « Medellín » sur Prime Video, tous deux avec Franck Gastambide, autre vedette du streaming, ou encore « Bronx », d’Olivier Marchal…