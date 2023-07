Fanny Jandrain revient avec «Stoemp, pèkèt… et des rawettes»: «Le wallon, c’est une madeleine de Proust»

Vous nous menez en bateau pour une troisième saison. Quelles sont les nouveautés ?

On aura Martin Charlier qui va utiliser des vidéos de nos invités et les doubler en wallon pour leur faire dire des choses marrantes, un peu comme il le fait avec « Jardins et loisirs » dans « Le grand Cactus ». Pour le reste, on garde le même principe : se balader au fil de l’eau avec cette approche du terroir et du wallon. On a de beaux invités dans les semaines à venir : Adamo, Thomas Meunier, Annie Allard, Jacques Bredael, Pierre Marcolini ou Jean-Louis Lahaye. C’est une belle affiche.