«Un jour, un destin: le Splendid»: ils sont bien amis pour la vie

« Amis pour la vie », le sous-titre des « Bronzés 3 », sorti en 2006, n’est pas si mal choisi, tant l’histoire qui unit Gérard Jugnot, Thierry Lhermitte, Josiane Balasko, Marie-Anne Chazel, Christian Clavier et Michel Blanc embrasse toute leur existence. Ça commence par la rencontre de Michel, Thierry et Christian sur les bancs d’école, à Neuilly, et ça continue aujourd’hui alors qu’ils ont tous atteint l’âge des César d’honneur (ils l’ont reçu collectivement en 2020) et de l’hommage de Laurent Delahousse dans son émission « Un jour, un destin », à voir ce soir. Pour autant, la troupe du Splendid accompagne tellement nos propres vies depuis la sortie des « Bronzés », en 1978, il y a eu tellement d’interviews, de documentaires, qu’on pouvait se demander s’il y avait encore quelque chose à découvrir. La réponse est oui ! Les équipes de Delahousse ont réussi à dégoter des documents inédits et des témoignages exceptionnels, comme celui de l’actrice Béatrice Agenin, qui les a côtoyés au lycée, ou celui de Valérie Mairesse, éjectée un peu sèchement de la troupe au profit de Josiane Balasko pour avoir accepté de tenir le premier rôle dans « L’une chante, l’autre pas », d’Agnès Varda. Pour elle, si c’était un des garçons qui avait dû s’absenter longtemps, les choses ne se seraient sans doute pas passées de la même manière… Tout ne fut pas toujours rose au sein de la bande. Mais leur grand mérite est d’avoir réussi à monter avec succès une coopérative artistique alors qu’ils étaient tous individualistes et, cinquante ans après, de toujours se revoir avec plaisir.

Entre les dessous de la création du film « Les Bronzés », le chantier de leur premier théâtre (appelé « Le Splendid » en référence au « Café de la Gare » de Romain Bouteille), les fausses pubs qui annoncent les Nuls (Thierry Lhermitte qui nous vend « Bismugripol », qui « fond dans l’anus, pas dans la main »), un extrait d’enregistrement audio d’une pièce perdue et l’intervention de plusieurs des membres de la bande et de ceux qui les ont accompagnés (Luis Rego, le discret Bruno Moynot…), le document proposé ce soir permet de comprendre la dynamique du groupe, où les ego se heurtèrent quelquefois. Ils parlent ainsi sans fard de leur rapport avec Coluche, un de leurs plus fidèles soutiens de la première heure, mais aussi un ami tyrannique qui aimait avoir la mainmise sur tout ce qu’il approchait. Non, on ne savait pas encore tout sur la troupe du Splendid !