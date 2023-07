«Indiana Jones et la dernière croisade»: focus sur Sallah, le meilleur ami d’Indy

Sorti ce 28 juin, « Indiana Jones et le Cadran de la destinée » voit Harrison Ford incarner pour la cinquième et dernière fois de sa carrière l’archéologue le plus célèbre de l’histoire du cinéma. S’il reprend les codes habituels de la franchise, avec Indy qui part en quête à travers le monde d’un artéfact aux pouvoirs magiques (ici, le cadran d’Archimède), ce volet, le seul que n’aura pas réalisé Steven Spielberg, fonctionne aussi comme une machine à remonter dans le temps. Plusieurs personnages reviennent, dont Marion, bien entendu, le grand amour d’Indiana, déjà jouée par Karen Allen dans « Indiana Jones et les aventuriers de l’Arche perdue » et « Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal ». Mais elle n’est pas la seule. L’ineffable Sallah, présent lui aussi dans le premier film ainsi que dans « La dernière croisade », revient donner un coup de main à Indy !

Égyptien et Américain

Dans « Les aventuriers de l’Arche perdue », Sallah Faisel el-Kahir était un terrassier plein de bonhomie qui aide notre archéologue à déterrer la précieuse relique en Egypte puis lui apporte un coup de main pour échapper aux nazis. On apprend alors qu’il connaît Indy depuis leur jeunesse. Deux ans plus tard, à la veille de la Seconde Guerre, il accompagnera Indy et son père, incarné par Sean Connery, jusqu’au temple du Graal. Trente et un ans plus tard, Sallah est toujours là, et il va encore aider Indy, mais cette fois depuis… New York. On apprend en effet que grâce à son ami, Sallah a pu venir habiter aux Etats-Unis, où il s’évertue à faire comprendre aux gens qu’on peut être à la fois « égyptien et américain » sans paraître suspect !