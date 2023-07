«Bienvenue à Gattaca»: Ethan Hawke et Uma Thurman sont tombés amoureux sur le tournage

Il est des films qui marquent l’histoire par leur qualité, d’autres pour leur casting. « Bienvenue à Gattaca » peut se targuer de rassembler les deux. Réalisé par Andrew Niccol, scénariste de l’excellent « Truman Show », avec Jim Carrey, ce film dystopique nous présente un futur où l’eugénisme est pratiqué à grande échelle et où la majorité des enfants sont conçus in vitro pour qu’ils soient les plus parfaits possibles. Les bébés conçus de façon naturelle sont dès lors mis au ban de la société et relégués, une fois adultes, à des tâches subalternes.

Brillamment réalisé, « Bienvenue à Gattaca » est l‘un des meilleurs films de science-fiction des années 90. Il dispose aussi d’un casting trois étoiles. C’est ici que sera révélé au grand public le talent de Jude Law, qui va devenir ensuite une star, tandis qu’on retrouve également Ethan Hawke et Uma Thurman.