Laurent Gamelon débarque au «Camping Paradis»: «C’est plaisant de jouer un personnage bourru» Alors qu’il intègre le casting de « Demain nous appartient », Laurent Gamelon apparaît en guest star dans « Camping Paradis ». TF1

Par Frédéric Seront pour Ciné Télé Revue

Révélé par le film culte « P.R.O.F.S.» en 1985 aux côtés de Patrick Bruel et Fabrice Luchini, Laurent Gamelon est devenu l’un des acteurs les plus prisés du petit écran. On l’a vu dans des rôles récurrents dans « Clem », « Une famille formidable » ou « Diane, femme flic ». Mais ce soir (et lundi sur TF1), c’est en guest qu’il fait une apparition dans « Camping Paradis », où il campe Jacques, un personnage psychorigide, râleur et méfiant ! Lire aussi Un acteur de «Demain nous appartient» et une comédienne d’«Ici tout commence» rejoignent Mimie Mathy pour un épisode de «Joséphine, ange gardien» (photo) Le genre de rôle, de son propre aveu, qu’il affectionne. « C’est un homme assez fermé, obtus et rempli de préjugés, en clair, c’est un con », confie le comédien de 63ans à propos de Jacques. « Mais ce qui est intéressant à jouer, c’est la progression de ce personnage au cours de l’histoire. Au fur et à mesure, Jacques s’adoucit un peu. Il y a beaucoup d’idées reçues chez cet homme notamment concernant les médiums, profession qu’exercent les parents de son futur gendre. Il a des convictions fortes qui s’avèrent pourtant dénuées de sens. Il réalise après coup ses erreurs de jugement et se rend compte qu’en plus, il a sans doute fait du mal à sa fille et à son petit ami. À sa décharge, il agit aussi de la sorte car il se montre protecteur avec sa fille, son joyau, et cela est humain. Il agit aussi maladroitement avec son épouse, dont il est pourtant éperdument amoureux… Je trouvais intéressant d’incarner un personnage comme celui-là, hermétique et bourru, qui va évoluer dans le bon sens. »

Laurent Ournac accessible Laurent Gamelon est en tout cas ravi d’avoir pu jouer avec Laurent Ournac. « On ne se connaissait pas du tout et j’ai fait une belle rencontre. On a beaucoup ri ensemble et longuement échangé sur le métier. C’est une personne modeste, accessible, ce que j’apprécie particulièrement. J’ai passé un très bon moment avec lui et tous les autres comédiens. On sent une grande bienveillance au sein de cette troupe et un investissement personnel de chaque instant. »

Mais depuis son passage dans « Camping Paradis », l’acteur a mis le cap sur Sète, puisqu’il a rejoint le tournage de « Demain nous appartient », afin de camper un nouveau venu dans la famille Delcourt, Gilles, le frère de Marianne. « Elle est moyennement heureuse de son arrivée… Non seulement il débarque à l’improviste car il vient de prendre sa retraite, mais en plus, il a acquis une maison située juste à côté de chez elle… Evidemment, il y a des travaux à effectuer et il va gentiment demander à sa grande sœur adorée de l’héberger un certain temps, ce qui la réjouit encore moins… La juxtaposition de ces deux caractères opposés est très amusante à jouer. J’avais aussi envie de camper ce personnage à l’air bonhomme et épicurien. Il est brut de décoffrage, ce qui a le don d’emmerder prodigieusement Marianne ! J’aime les traits de cet homme généreux, joyeux, taquin et dont l’enthousiasme ne se dément jamais. Ces premières semaines de tournage se déroulent comme dans un rêve. J’ai pour l’instant tourné avec des partenaires à la fois très amicaux et performants, à l’image d’Ingrid Chauvin, Alexandre Brasseur, Luce Mouchel. Ils sont très professionnels et agréables. J’ai donc abordé cette nouvelle aventure très positivement et dans un excellent état d’esprit ! »