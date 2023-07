«Un monde à part»: embarquez à bord du plus luxueux train du monde avec François Mazure

Eh oui, il existe un voyage en train plus merveilleux que l’Orient-Express, François Mazure l’a testé pour vous au cours de cet épisode consacré à l’Afrique du Sud. Son nom ? Le Rovos Rail. Avec ses wagons de style victorien, ses voitures-salons, ses suites luxueuses, son restaurant où l’on n’entre qu’en tenue de soirée, il traverse les plus beaux paysages de cette région du globe : les chutes Victoria, la Namibie, le Mozambique selon la durée du séjour.

Lire aussi François Mazure («Un monde à part»): «On montre les choses comme elles sont»

Ce n’est pas pour toutes les bourses : comptez un petit 2000 euros pour quatre jours/trois nuits et 15000 euros pour la formule la plus longue. D’où l’intérêt de ne pas manquer cet épisode. Le journaliste vous fait découvrir les moindres recoins de ce train créé en 1985 par un passionné d’ingénierie mécanique assez fortuné et audacieux pour s’offrir sa propre compagnie ferroviaire.