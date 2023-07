PolBru arrête deux voleurs à la tire à Ixelles : les suspects, connus de la justice, en séjour illégal

Ce mardi peu avant midi, dans un établissement Horeca de la commune d’Ixelles, l’un des inspecteurs a été témoin d’une tentative de vol d’un sac à main. La victime s’est rendu compte de ce qui se passait et le duo s’est enfui sans butin. Peu après, les deux suspects ont réussi à voler un sac à dos dans un autre établissement Horeca. Les inspecteurs sont intervenus et ont arrêté les deux personnes. Le sac à dos a pu être restitué à son propriétaire.

En séjour illégal

Les deux suspects ne sont pas inconnus de la justice et sont en séjour illégal. L’un des deux a causé tout un émoi lors du transfert et a même simulé un malaise au commissariat. Le suspect a été transféré à l’hôpital pour un contrôle médical. Là, il a craché sur deux infirmiers et jeté du matériel par terre. Après le contrôle (qui n’a rien révélé), il a de nouveau été transféré au commissariat.