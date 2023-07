La plateforme Osiris, le calvaire des déménageurs en région bruxelloise

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

375.000 déménagements ont lieu chaque année en région bruxelloise. Mais ce n’est pas sans difficultés pour les déménageurs et les particuliers qui doivent s’inscrire sur la plateforme régionale Osiris de Bruxelles-Mobilité qui coordonne les chantiers sur les voiries à Bruxelles. Et les délais pour obtenir l’autorisation sont assez longs pour le secteur. « Les autorisations mettent entre 10 jours et six mois avant d’être accordées. Mais dans le secteur de déménagement, c’est ingérable. Il faut pouvoir réagir très rapidement », précise la CBD (Chambre Belge des Déménageurs) dans un communiqué.