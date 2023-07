Deux jeunes filles mineures agressées pendant leurs vacances à Malte par cinq jeunes Bruxellois, dont un Diable rouge U18 : l’une des victimes violée et filmée, l’autre tabassée, les auteurs arrêtés à l’aéroport

Un acte horrible a été commis par plusieurs adolescents dimanche dernier, à Malte. Une jeune Française de 17 ans a été violée par son ex-petit ami, alors que quatre autres camarades filmaient la scène. Selon les informations de HLN, les auteurs sont des jeunes Bruxellois qui se trouvaient en vacances sur l’île. Une amie suisse qui accompagnait la victime a été tabassée.

« C’est l’un des crimes les plus graves sur lesquels j’ai jamais enquêté », affirme l’inspecteur-détective John Spiteri. Tous les suspects ont été arrêtés, et l’un d’eux a joué pour les Diables rouges chez les moins de 18 ans.

Les faits se sont déroulés comme suit : la jeune victime a rencontré son ex Dany Masuekama Kabangu dans le village de Sliema, à Malte, vendredi dernier. Elle espérait regagner son cœur. Mais quand elle l’a suivi jusqu’à son appartement, sa petite amie actuelle était présente. Très en colère, la victime est partie et a bloqué ce dernier sur tous les réseaux sociaux.

« Ils étaient en train de tout filmer »

Le samedi soir, elle rencontre à nouveau son ex-petit-ami, cette fois dans la discothèque Gianpula de la ville de Zebbug. Elle s’y trouvait avec une amie d’origine suisse et lui était accompagné de ses amis et de sa petite-amie. La jeune Française de 17 ans ayant beaucoup bu, elle a appelé un taxi vers 4 heures du matin pour rentrer à son logement avec son amie suisse. Mais Dany a suggéré de la ramener lui-même à son logement. La victime a refusé. Mais des adolescents sont montés dans le taxi avec elle et ont commencé à lui faire boire encore plus d’alcool, jusqu’à ce qu’elle perde connaissance. À son réveil, elle était complètement nue et son ex Dany était en train de la violer.

Elle l’a alors supplié d’arrêter et a ensuite remarqué qu’ils n’étaient pas seuls dans la pièce. « Elle a remarqué qu’il y avait plus d’hommes dans la pièce. Ils étaient en train de tout filmer », déclare l’inspecteur Spiteri. Et le cauchemar a duré huit heures d’affilée pour la jeune fille, soit de 5 heures à 13 heures.

Concernant l’amie suisse de la victime, elle a été violentée par le groupe d’adolescents. « Elle nous a dit plus tard qu’elle avait été maîtrisée par les quatre autres hommes. Ils l’ont forcée à monter dans le taxi et elle a été battue pendant des heures. À un moment donné, elle a dû enlever son pantalon et ils l’ont frappée sur les fesses avec une ceinture. Tout a été filmé », ajoute Spiteri.

En plus de toutes ces horreurs, l’un des auteurs a acheté un sac à main Louis Vuitton d’une valeur de 2.000 euros avec le téléphone de la jeune fille. Il a mis sa propre résidence à Bruxelles comme adresse de livraison. Les deux jeunes victimes se sont rendues au poste de police lundi. Les agents sont arrivés juste à temps pour intercepter les adolescents à l’aéroport.