The Weeknd rythme la Stib : programmation adaptée et renforcement du dispositif le temps des concerts

Le stade Roi Baudouin accueillera bientôt la star internationale The Weeknd. Les mardi 11 et mercredi 12 juillet, l’artiste canadien y interprétera ses plus grands succès. Une fois de plus, la Stib est fière de participer à un événement musical majeur qui, sans aucun doute, fera vibrer Bruxelles ! Plusieurs milliers de spectateurs sont attendus au stade Roi Baudouin les 11 et 12 juillet prochains. Afin de faciliter leurs déplacements, la Stib renforce son offre.

Une offre renforcée La ligne de métro 2 est prolongée jusqu’à Roi Baudouin afin qu’il y ait un métro toutes les 5 minutes à hauteur du plateau du Heysel. Six rames de métro seront en stand-by afin de pouvoir offrir des voyages supplémentaires (sur les lignes 1/5 et 2/6 si nécessaire). Pour un accès rapide au stade, la STIB conseille aux voyageurs munis d’un ticket jaune, gris (parterre) et rouge de descendre à la station Houba-Brugmann. Ceux qui disposent d’un ticket bleu et vert sont invités à descendre à la station Heysel. La station Roi Baudouin sera fermée à 21 h 00.

Cinq trams supplémentaires sont également prévus en réserve sur les lignes 3, 7, 9, 51 et 93, prêts à être injectés sur le réseau en temps réel en fonction des besoins. La Stib attire l’attention sur le fait que la ligne 7 est impactée par des travaux.

Au niveau des bus, la ligne 83 est déviée dans les deux sens entre les arrêts Esplanade et Tircher par la chaussée Romaine. De nombreux spectateurs arriveront en train à la Gare du Midi. Du personnel de la STIB et des hôtesses seront donc présents aux abords des automates de vente de la station Gare du Midi, afin de guider et accompagner les spectateurs qui opteront pour les transports publics pour se rendre au stade ou en repartir après le concert. L’EventPass facilite la vie des spectateurs Pour les spectateurs de cet événement, des codes EventPass seront fournis par mail. Un EventPass est un code à 9 chiffres qui sera repris sur le ticket de concert sous forme de micro QR-code. Ce code permet d’obtenir aux automates de vente GO, un ticket aller-retour Stib, valable le jour du concert.