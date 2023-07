Un rassemblement à Bruxelles dénonce les profits des actionnaires d’Engie

Une coalition d’activistes et de syndicalistes s’est rassemblée jeudi devant le siège d’Engie à Bruxelles pour dénoncer les dividendes versés par le groupe à ses actionnaires en 2023.

«Nous, on vient prendre nos vacances ici parce qu’on ne peut plus se permettre de se les payer à cause des profits et des dividendes versés par Engie», explique Chloé Mikolajczak, activiste et porte-parole de la coalition organisatrice. Plus d’une centaine de personnes ont participé à l’action, parmi lesquelles des syndicalistes de la CNE et de la CGSP, ainsi que des activistes pour la justice sociale et climatique, dont des Gilets jaunes et des militants de Code Rouge.