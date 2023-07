«Quinzaine de l’Humour» à Paris: serez-vous la prochaine star belge de l’humour? Dans le cadre du Plan de relance Culture du gouvernement, la Fédération Wallonie-Bruxelles, à travers WBI, organise une « Quinzaine de l’Humour à Paris ». Photonews

Par X.V. pour Ciné Télé Revue

En matière d’humour, les représentants belges francophones jouissent depuis plusieurs années d’une reconnaissance toute particulière sur la scène parisienne. C’est dans l’optique de continuer à bénéficier de cette vague positive que, sur proposition de son Ministre-Président, Pierre-Yves Jeholet, la Fédération Wallonie-Bruxelles, à travers WBI, a décidé d’organiser la « Quinzaine de l’Humour à Paris ». Elle se tiendra entre le 29 novembre et le 13 décembre 2023 et a pour objectif de faire rayonner les humoristes belges francophones et de permettre à des talents de se faire connaître dans la capitale française.

Cette « Quinzaine de l’humour à Paris » démarrera par deux soirées de présélection organisées les 11 et 12 septembre à Bruxelles et à Liège, en partenariat avec la Fédération Belge des Professionnels de l’Humour (FBPH). Ces soirées de présélection permettront à 20 artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles (10 par soirée) de montrer sur scène tout leur talent à un jury de renom. Lors de ces soirées de présélection, une partie de l’audience sera réservée à un public de professionnels. L’autre partie sera transformée en billetterie ouverte à tous afin de garantir aux artistes une audience variée et dynamique. À l’issue des deux soirées, le jury, composé de professionnels du secteur, sélectionnera 10 humoristes qui auront la chance de pouvoir se produire durant trois soirs de suite dans les salles parisiennes partenaires (Les Blancs Manteaux, La scène Barbès-Comedy Club, The Joke Comedy Club, Le Point-Virgule, L’Apollo Théâtre). Ces représentations seront précédées d’un gala d’ouverture qui se tiendra le 28 novembre 2023 au Centre Wallonie-Bruxelles à Paris, soirée durant laquelle les lauréats se produiront à tour de rôle pendant 10 minutes.

Voici les étapes à suivre pour vous inscrire : Envoyez votre candidature par e-mail à l’adresse mail suivante : info@fbph.be en mentionnant votre nom, votre numéro de téléphone et votre adresse mail ;

Incluez une courte biographie et un CV qui met en évidence votre expérience dans le domaine de l’humour ; Joignez une vidéo d’un sketch complet (10 minutes maximum) qui représente votre style et votre personnalité ; Cet appel est ouvert à tous les types d’humour. Processus de sélection : Une fois réceptionnées, les candidatures seront traitées et les vidéos visionnées par un comité artistique qui déterminera les 20 candidates et candidats qui seront contactés la dernière quinzaine d’août ; Ces vingt candidates et candidats se produiront ensuite lors de deux soirées de sélection, l’une à Bruxelles le lundi 11 septembre et l’autre à Liège le mardi 12 septembre. À l’issue de ces 2 soirées, le jury sélectionnera 10 lauréates et lauréats qui participeront à la quinzaine parisienne.