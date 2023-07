Le réalisateur québécois Xavier Dolan, 34 ans, annonce prendre sa retraite: «Je n’ai plus l’envie, ni la force»

Le réalisateur originaire du Canada (Québec), qui a fêté ses 34 ans en mars dernier, explique à El Pais : « Je renonce au cinéma et à la réalisation. Je n’ai plus l’envie ni la force pour m’engager deux ans dans un projet et ne presque plus voir personne. J’y mets trop de passion pour en retirer autant de déception. J’en finis par me demander si mon cinéma n’est pas mauvais mais je sais qu’il ne l’est pas. »

Le cinéaste affirme d’ailleurs ne rien avoir gagné avec cette série : « J’ai investi mon salaire dans la production et mon père a dû me prêter de l’argent. C’est un procédé très ingrat, je suis fatigué et découragé. La solution la plus simple, c’est de réaliser des publicités et de me construire une maison à la campagne. »