Procès des attentats à Bruxelles : la défense d’Abdeslam enfonce le clou, la fusillade de la rue du Dries est un dossier jugé

Me Michel Bouchat, l’un des conseils de Salah Abdeslam, a persisté à dire, jeudi matin, au procès des attentats du 22 mars 2016 devant la cour d’assises de Bruxelles, que son client a déjà été jugé pour la fusillade de la rue du Dries à Forest. Or, le parquet fédéral y a fait référence pour réclamer la culpabilité d’Abdeslam pour les attentats, sans que les jurés aient accès à ce dossier.

La «planque» rue du Dries

Par ailleurs, Me Bouchat avait soutenu, en plaidoirie, que l’appartement de la rue du Dries, où se cachait Abdeslam, n’était qu’une «planque» et non un «appartement conspiratif», autrement dit un lieu où des décisions ont été prises. Il a estimé jeudi que le ministère public, en soutenant que des détonateurs avaient été trouvés dans ce logement de Forest, n’a pas rencontré son argument. «Les enquêteurs l’ont expliqué: il n’y a aucune similitude entre ces détonateurs et ceux qui ont servi à Zaventem et à Maelbeek», a-t-il insisté. «Quant à l’ordinateur saisi rue du Dries, les enquêteurs ont également dit qu’il n’a pas servi à la préparation des attentats du 22 mars. L’appartement de la rue du Dries n’est donc pas conspiratif. Pourquoi cet acharnement du parquet fédéral? Pourquoi ne pas recevoir les explications des enquêteurs qui, de l’avis de tous, ont accompli un travail de grande qualité?», s’est interrogé le pénaliste du barreau de Charleroi.