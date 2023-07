«Ça a été pour moi un bonheur absolu»: émue, Léa Salamé a réalisé sa dernière interview dans le 7h50 de France Inter (vidéo)

Ce jeudi 6 juillet, c’était la dernière de Léa Salamé dans le 7h50 de France Inter. L’animatrice de « Quelle époque ! » sur France 2 a tenu à faire ses adieux, en remerciant ses fidèles auditeurs : « Après 9 saisons, c’est ma dernière interview de 7h50. On y a reçu des politiques, des écrivains, des intellectuels, des acteurs de la société civile, des anonymes, des paroles libres, des paroles fortes, parfois bouleversantes. Ça a été pour moi un bonheur absolu de les accueillir dans cet écrin magnifique mais que je quitte et que je donne à la rentrée à Sonia Devillers. Elle y imprégnera son style, sa marque et son talent », explique-t-elle, face à Cédric Sapin-Defour, son dernier invité.

Et de conclure, non sans émotion : « Quant à nous, amis auditeurs, on se retrouvera un peu plus tard dans le poste, dans le nouveau grand ’7/10’ avec Nicolas. On espère que vous serez fidèles au poste, mais on vous en reparlera en temps et en heure. »