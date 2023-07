Les détecteurs de fumée obligatoires à Bruxelles à partir de 2025

« 76, c’est le nombre de personnes ayant perdu la vie dans un incendie en Belgique en 2022. D’après les experts incendie, la culture de la sécurité incendie en Belgique est encore trop peu développée », indique la socialiste. « Étant donné que les foyers incendie se développent bien plus rapidement qu’auparavant (notamment à cause des matériaux présents dans les logements), la détection précoce des incendies est primordiale surtout si celui-ci se déclare la nuit. Les détecteurs de fumée constituent donc une proposition avantageuse en termes de coût/efficacité : pour un investissement de quelques dizaines d’euros, un ménage peut être sauvé. » Il y aura également plus de clarté sur l’emplacement adéquat des détecteurs de fumée et une campagne d’information généralisée. Z.-Z. Z.