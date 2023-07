Valérie Damidot («Les plus belles vacances»): «Passé un certain âge, c’est moins facile à la télé»

Il n’y a pas vraiment de changements. On a fait quelques émissions spéciales camping-car, car il y avait beaucoup de demandes. Mais pour le reste, la formule ne change pas : on fait découvrir aux participants des endroits super-beaux et à tous les prix, et ils font leur choix.

Oui, ça arrive. Notamment lorsqu’il s’agit d’une famille nombreuse. On leur présente des villas incroyables avec plein de chambres et ils préfèrent prendre un petit appartement.

Lire aussi «Va te faire cuire le c**, conn***!»: quand Valérie Damidot remettait à sa place un journaliste grossophobe (vidéo)

En parlant de ça, on suivra les Gayat de l’émission « Familles nombreuses : La vie en XXL », qui cherchent un lieu pour partir avec leurs neuf enfants en vacances !

C’est la première fois qu’ils partent tous ensemble. Je trouve ça incroyable d’avoir neuf enfants. Moi, j’en ai deux, et ils font déjà du bruit comme s’ils étaient dix. C’était un défi de leur trouver un endroit, dans leur budget, mais ils ont très bien choisi.

Cette émission vous donne des idées pour vos propres vacances ?

En fait, je pars toujours aux mêmes endroits. À l’île de Ré et en Espagne. Je suis routinière sur ce plan. J’aime bien retrouver mes potes, avoir mes repères.

L’émission est devenue votre rendez-vous annuel sur TF1. Vous avez dit que vous étiez « l’animatrice qu’on sort une fois par an »…

C’est la vérité. Mais je l’ai dit sur le ton de la rigolade. Je n’ai pas de rancœur ou d’amertume. Par contre, c’est vrai que j’aimerais faire d’autres émissions. C’est l’envie de travailler qui m’anime.

Lire aussi «Je suis la dame qu’on sort du placard une fois par an»: Valérie Damidot évoque son rôle d’animatrice sur TF1

Quels types de programmes ?

J’aimerais bien refaire de la déco. Ou une émission pour aider les gens. Car lorsque je faisais « D&Co », au-delà de la décoration, ce qui me plaisait, c’est qu’on aidait vraiment des gens à s’en sortir. J’adorais ça. Mais je continue de faire de la déco sur ma chaîne YouTube.

Sophie Davant vient de quitter « Affaire conclue ». Vous auriez aimé lui succéder ?

Pas spécialement. Je préfère être sur le terrain que sur un plateau télé.

Vous l’évoquez souvent, les femmes sont sous-représentées à la télé. Et si elles approchent de la soixantaine, ce qui est votre cas, c’est double peine !

On est dans un métier d’image. Passé un certain âge, c’est moins facile. Quand les mecs vieillissent, on s’en fout un peu. Mais la femme doit être plus jeune, souvent accompagnée d’un homme si c’est un prime time. C’est la loi de la télé. Je ne sais pas quelle est la solution. Du coup, je fais d’autres choses, comme de la scène désormais avec un one woman show. C’est Jarry qui m’a motivée à faire mon spectacle.