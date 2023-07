Zoé, 14 ans, du Brabant wallon, tente sa chance à «The Voice Kids» sur TF1 après avoir essayé sur la Une: «Le niveau en France est supérieur à celui de la version belge»

Vous aviez participé à la première saison de « The Voice Kids », en Belgique. Que retenez-vous de cette expérience ?

C’était extraordinaire. J’avais 9 ans et j’ai fait un tas de belles rencontres. Cette émission m’a permis d’avoir un peu plus confiance en moi, même si je ne suis pas encore tout à fait sereine. Les gens me félicitent encore pour mon parcours, même si j’ai été éliminée à l’étape des Battles. J’étais dans l’équipe de Matthew Irons. Je lui envoyais parfois des vidéos de moi qui chantais après mon élimination, et puis on a perdu le contact.

Lire aussi «The Voice Belgique» revient pour une onzième saison: les castings sont ouverts

Comment êtes-vous arrivée jusqu’à la version française ?

J’ai toujours rêvé d’y participer. Je trouve que le niveau de « The Voice », en France, est supérieur à celui de la version belge. Ma maman m’avait inscrite il y a deux ans, mais je n’avais pas été sélectionnée. Je lui ai réclamé de renvoyer ma candidature cette année. Quand j’ai appris que j’étais prise, j’étais hyper-heureuse.

Qu’avez-vous ressenti une fois sur scène ?

J’étais très stressée. J’avais mal au ventre, j’allais faire un malaise vagal. Et puis, je me suis dit : « Zoé, si tu es là, c’est que tu as du talent. Prouve aux gens ce que tu vaux. Si personne ne se retourne, ce n’est pas grave ! » Quand j’ai commencé à chanter, j’étais très concentrée sur les paroles de ma chanson. J’ai chanté « Et si tu n’existais pas », de Joe Dassin, pour mon papy qui habite en République dominicaine, même si je le vois beaucoup moins qu’avant. Il était très ému en apprenant la nouvelle.

Lire aussi «The Voice Belgique», saison 11: les coachs dévoilés, avec deux belles surprises

Quel serait votre coach rêvé ?

Tous les coachs sont extraordinaires, mais j’aimerais rejoindre l’équipe de Patrick Fiori car il est présent depuis le lancement du programme. J’aime son côté paternel. J’aimerais aussi prendre ma revanche et voir Slimane se retourner. Ça n’avait pas été le cas en Belgique. Je me demande s’il va me reconnaître.

Quel est votre plus grand rêve ?

Devenir une grande star ! Je rêve de chanter, de jouer dans des films, de signer des autographes… Avant ça, j’ai envie de participer à plein d’autres concours de chant pour me faire connaître un maximum. J’ai encore beaucoup de choses à apprendre sur ma voix, mais je me dis que tout est possible.