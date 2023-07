«Psychodon»: agir pour la santé mentale sur C8 avec Bilal Hassani, Christophe Willem, Dave, Lio, Hatik, Marina Kaye, Louis Bertignac, Philippe Lavil, et bien sûr Yannick Noah

Chaque année, on assiste à des concerts et soirées spéciales pour différentes causes : la lutte contre le cancer, les maladies rares, l’avenir de la planète. Le Psychodon, qui en est à sa cinquième édition, vise à sensibiliser le public au sujet délicat des maladies mentales, encore trop peu abordées, même si elles ont été mises sous le feu des projecteurs suite aux différents confinements. En France, une personne sur cinq est concernée par une maladie psychique : schizophrénie, bipolarité, dépression…

En Belgique, ce chiffre monte même à une personne sur quatre. C8 diffuse ce soir le concert enregistré en juin à l’Olympia. Artistes, professionnels, personnes concernées et sympathisants se sont mobilisés pour l’occasion.