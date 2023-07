Chantiers à gogo boulevard Lambermont à Schaerbeek : « Parce que c’est coordonné et bien pensé, tout a lieu en même temps »

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Emprunter le boulevard Lambermont à Schaerbeek en ce moment requiert beaucoup de patience. Depuis le lundi 19 juin 2023, des travaux sont en cours au niveau de la ligne du tram 7. Tandis qu’un peu plus loin, le tronçon de l’avenue Princesse Elisabeth entre le boulevard et place Verboeckhoven.

En chantier tout l’été. - D.R.

« Résultat : des embouteillages monstrueux sur le Boulevard Lambermont et sur l’avenue Demolder dans les heures de pointe. Et des utilisateurs de transport en commun qui ne s’y retrouvent plus car il n’y a quasiment plus aucune ligne qui n’est pas déviée dans le quartier », a dénoncé le conseiller communal Cédric Mahieu (Les Engagés 1030) lors du conseil communal le 3 juillet avant de demander comment se sont coordonnés les deux chantiers.