Alain Delon: la police obligée d’intervenir après une bagarre comprenant Hiromi, sa dame de compagnie, qui finira à l’hôpital

Elle serait « agressive » et « dénigrante » selon l’avocat des trois enfants de l’acteur. Une plainte pour harcèlement a été déposée.

Ce mercredi après-midi, on apprenait via l’AFP que les enfants d’Alain Delon avaient porté plainte contre Hiromi Rollin, sa dame de compagnie, pour des faits de harcèlement moral et détournement de correspondances. L’avocat des enfants d’Alain Delon a dévoilé certains faits précis qui sont reprochés à Hiromi.

L’affaire semble créer pas mal de tensions autour d’Alain Delon puisque les gendarmes ont dû intervenir à son domicile, ce mercredi, à savoir au lendemain de la plainte d’Anthony, Anouchka et Alain-Fabien, révèle Le Parisien.