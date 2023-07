«On est vraiment fier»: très ému, DJ Daddy K annonce son départ de Radio Contact, après 20 ans de son émission Contact Urban

Ce jeudi soir, DJ Daddy K présentait son dernier Contact Urban sur Radio Contact. Cette émission signe aussi son départ de la station au dauphin bleu. « Après 20 ans, je quitte Radio Contact », confie l’ex-membre des Benny B à la DH.

Le Contact Urban, c’était surtout un duo, formé par le DJ et le S, son ami Sébastien. « On est vraiment fier car pendant 20 ans, on a aidé à ce que la musique urbaine, en l’occurrence le RNB et le hip-hop, ait une place en Belgique (…) C’est vraiment historique pour la culture et notre culture hip-hop », révèle-t-il à la DH, à la sortie de sa dernière émission.