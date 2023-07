Françoise Bertieaux remplace Valérie Glatigny en tant que ministre de la Fédération Wallonie-Bruxelles : « Vous pensez qu’on hésite quand on reçoit un coup de fil de Georges-Louis Bouchez ? »

« C’est une grande émotion d’être ministre quand on a toujours été dans l’opposition. Mes atouts sont mon expérience, mon écoute… j’ai toujours eu beaucoup d’affection pour cette institution », a déclaré Françoise Bertieaux lors de la conférence de presse du MR ce vendredi matin.

Comme nous l’annoncions ce vendredi matin, c’est l’ancienne cheffe de groupe du Parlement de la communauté française, Françoise Bertieaux, qui va remplacer Valérie Glatigny en tant que ministre de l’Enseignement supérieur, de l’Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l’Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles.

« Vous pensez qu’on hésite quand on reçoit un coup de fil de Georges-Louis Bouchez ? », a-t-elle ajouté.

Elle avait pourtant « quitté définitivement » la politique en 2019 pour rejoindre son mari à New York, après 30 ans de politique locale et 20 ans à la Communauté française et à la Région Bruxelloise.