Ludovic Daxhelet part en escapade sur RTL-TVI: «Il y a des choses incroyables en Wallonie» Ludovic Daxhelet nous invite à découvrir des activités à faire près de chez nous et évoque « Casse-Cache », qu’il anime sur RTLplay. RTL

Par Frédéric Seront pour Ciné Télé Revue

Avec « Les escapades de Ludo », vous nous démontrez une fois de plus qu’il ne faut pas partir à l’autre bout du monde pour s’émerveiller… Le but de l’émission, c’est de découvrir la Wallonie autrement. Je voyage beaucoup dans le monde entier, mais j’aime bien découvrir aussi ma région. On est en immersion. C’est très court, les capsules font une minute trente, mais on montre beaucoup de choses : on découvre des grottes avec des enfants, on fait du kayak, du bateau électrique. Je ne le dirai jamais assez, mais en Wallonie, on est très riches au niveau des paysages, du patrimoine, de la diversité des activités. C’est incroyable tout ce qu’on peut proposer sur l’eau, sur terre, dans les airs. On a des points de vue majestueux comme le rocher du Hérou. Quand on arrive au-dessus, on pleure ! Parfois, on va très loin pour découvrir des choses incroyables, mais en restant chez soi, on peut en voir aussi.

Vous n’êtes donc jamais blasé, bien que vous soyez un globe-trotteur ?

Non. Je me rappelle être parti en 2019 au Japon durant vingt jours. J’avais vraiment vu des choses dingues et en rentrant en Belgique, pour mon premier jour de tournage des « Escapades », je me suis retrouvé à l’ascenseur de Strépy-Thieu. Je suis resté bouche bée. Les gars de la production n’en revenaient pas que je m’émerveille devant ça alors que je revenais du pays du Soleil-Levant. Je leur ai dit qu’ils ne réalisaient pas ce qu’on a chez nous. J’aime voyager, car j’aime découvrir les gens, d’autres cultures, de nouveaux paysages, mais pendant les vacances, il faut s’ouvrir aussi à ce que la Belgique et la Wallonie en particulier ont de plus beau à nous offrir.

Lire aussi «Casse Cash»: ils vont tout casser afin de remporter un maximum d’argent pour leur association On peut aussi vous retrouver sur RTLplay actuellement à la présentation de la version streaming de l’émission « Cache cash », qui s’appelle ici « Casse-Cache ». En quoi ça consiste ? Au lieu d’être dans une maison, on est dans une rage room, dans laquelle des binômes d’influenceurs et de créateurs de contenu très connus, avec des millions d’abonnés sur les réseaux sociaux, ont dix minutes pour tout casser et trouver un maximum d’argent qui a été caché pour l’association qu’ils représentent. Les participants sont Jill Vandermeulen et Gaëlle Garcia Diaz, Simon Herck et Dylhan Fat, Chris Bieber et Aurélie Dotremont, Christopher et Shauna Dewit. Ils détruisent des tables, des télés, des ordinateurs… Ce sont en réalité des objets qui devaient partir à la déchetterie qu’on a récupérés et qui repartiront ensuite pour être recyclés. Vous avez été étonnés par les réactions des candidats ? Ils sont généralement relax avant. Ils entrent ensuite dans la rage room, une batte en main, et quand ils en ressortent, je ne les reconnais pas. Ils transpirent, ils sont complètement fous. Ça prouve qu’au fond de nous, il y a de la rage. Vous auriez aimé pouvoir tout casser pendant dix minutes ? Je pense que je n’oserais pas. Je suis trop nerveux et j’aurais peur que dans le feu de l’action, je me fasse mal en me mettant un coup de batte dans la figure. (Rires.)