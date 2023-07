«Mika aux Francofolies», à suivre sur France 4: et bientôt un album 100% français pour l’artiste

Et puis, bien sûr, il y a la préparation de son prochain album, qui sera totalement en français. Un événement. Car si Mika a déjà quelques tubes dans la langue de Molière (« Elle me dit », « Boum, boum, boum »…), il n’avait jamais sorti un opus entièrement en français. « J’ai pris la décision de rester moi-même en chantant en français », confiait-il en février dernier. « J’ai déjà fait des chansons en français, mais je n’avais pas cette responsabilité de raconter quelque chose dans cette langue à travers dix ou douze chansons. Ce moment où on commence à se raconter à travers un album, ça change tout. » On attend désormais de découvrir le résultat.