Françoise De Smedt et Soulaimane El Mokadem tireront la liste du PTB à la Région Bruxelloise

Françoise De Smedt tirera à nouveau la liste régionale pour le PTB. « Nous avons clairement pris notre place dans le paysage politique bruxellois et avons pesé sur de nombreux dossiers. Grâce à notre pression, la question de l’encadrement des loyers est venue sur la table pour la première fois au parlement bruxellois. De même que la relance de la production de logement social. Nous voulons progresser pour lutter contre la scission du pays. Je suis confiante qu’avec la future équipe nous aurons encore plus de poids pour y arriver. » Le second sur la liste sera Soulaimane El Mokadem, jeune des Marolles. « Je suis un jeune papa de 25 ans issu d’une famille ouvrière marocaine des quartiers populaires bruxellois. J’ai toujours baigné dans un environnement ouvrier et cette expérience a profondément marqué mon choix d’être au service de la classe travailleuse. » explique-t-il. Soulaimane a été président du Cercle étudiant arabo-européen lors de ses études à l’ULB. « Aujourd’hui quand on est jeune à Bruxelles et que l’on veut se rafraîchir, on doit quitter la Région pour pouvoir avoir accès à un point d’eau en plein air, alors qu’on avait Océade juste à côté de chez nous. Il manque aussi encore trop de lieux pour pratiquer du sport démocratiquement et des maisons de jeunes. En termes de lutte contre les discriminations nous ne sommes pas à la pointe au niveau de la région bruxelloise. Moi-même j’ai été victime de contrôle au faciès à plusieurs reprises dont un qui m’a fortement marqué à mes 13 ans. Tous ces combats je veux les mener avec le PTB mais aussi la société civile. C’est pour cette raison que je me présente à cette élection » conclut Soulaimane El Mokadem.

Handichi ne se présentera pas

Youssef Handichi, actuel député bruxellois au PTB annonce qu’il ne conduira pas un 3e mandat. « Au PTB on ne fait pas de la politique pour faire carrière. Ça fait déjà 10 ans que je suis au parlement. En tant que député ouvrier, ça a été une expérience très riche. Il est temps de laisser la place à mon jeune camarade et de retrouver le monde du travail. J’ai confiance en la future équipe et je suis persuadé que Soulaimane aura les épaules pour porter la voix des travailleurs et des jeunes. »