Retour sur les meilleurs «Robin des Bois» La version des aventures du prince des voleurs proposée ce soir n’a pas reçu un accueil critique très positif à sa sortie en 2018. C’est qu’il est dur de se confronter à la légende… et quelques classiques ! Photonews

Par Jean-Jacques Lecocq Pour Ciné-Télé-Revue

Robin des Bois est un des héros populaires les plus cinématographiques. Mieux que Zorro, il y a toujours bien un projet d’adaptation qui frémit quelque part. La version proposée ce soir, datée de 2018, n’est sans doute pas la plus inoubliable, malgré les efforts de Taron Egerton dans le rôle-titre. Abreuvée sans finesse de scènes d’action, d’explosions, de cascades et d’effets spéciaux, elle s’est fait, à sa sortie, reprocher sa mise en scène plus digne d’une série B que de la légende du prince des voleurs ! De quoi donner envie de lorgner parmi ses glorieux aînés pour passer une bonne soirée. Depuis sa sortie en 1991, il n’a jamais fait l’unanimité. Pourtant, « Robin des Bois, prince des voleurs », avec un Kevin Costner alors en pleine gloire, reste une référence majeure. La réalisation emballante de Kevin Reynolds, l’équilibre d’humour et d’action, Morgan Freeman imposant en Maure et l’excellent Alan Rickman en shérif de Nottingham. L’ensemble se laisse toujours regarder avec plaisir.

En 1974, Walt Disney s’empare de la légende de Robin des Bois. Le dessin animé sort durant l’une des périodes les plus compliquées de l’histoire du studio, qui a du mal à retrouver ses marques après le décès de son créateur. Le film recevra à l’époque un accueil mi-figue, mi-raisin, mais s’imposera au fil des années parmi les classiques Disney les plus appréciés.

En 2010, Ridley Scott s’approprie à son tour le mythe, avec Russell Crowe, son complice de « Gladiator », dans le rôle du voleur de la forêt de Sherwood. Ridley Scott entend nous proposer un véritable film historique, reconstituant l’époque médiévale le plus réalistement possible, tout en insufflant une dimension épique et romanesque. Le résultat est à mi-chemin, avec un film sans fioriture mais par moments un peu convenu, sans qu’on soit trop déçu.

Ce sont aujourd’hui des bouts d’histoire de Hollywood, qu’on regarde comme des reliques, mais « Les aventures de Robin des Bois », de Michael Curtiz (futur réalisateur de « Casablanca »), avec Errol Flynn, datant de 1938, tout comme le Robin de Douglas Fairbanks, de 1922, conservent un pouvoir de séduction bien réel, qui défie les années. Et on s’en voudrait de terminer cette courte liste sans rappeler « La rose et la flèche », avec Sean Connery (futur roi Richard dans le « Robin des Bois » de Kevin Costner !), en 1976. Sous la direction de Richard Lester, des décennies avant Russell Crowe, l’acteur écossais campe un héros plus réaliste, rentré désabusé des Croisades pour trouver une Marianne (Audrey Hepburn) devenue bonne sœur.