«Les pouvoirs extraordinaires du corps humain»: Michel Cymès et Adriana Karembeu partent à la recherche de l’éternelle jeunesse

Entre 1900 et 2020, l’espérance de vie a plus que doublé. En Belgique, selon les toutes dernières statistiques, elle est de 84 ans pour les femmes et 79 ans pour les hommes. Mais elle pourrait être repoussée à au-delà de 100 ans, voire jusqu’à 150 ans selon certains scientifiques. Loin du regard du grand public, la recherche bûche sur le retardement du vieillissement.

Alors, certes, nous ne sommes pas égaux face à cela, car entrent en ligne de compte le facteur génétique, l’environnement, l’alimentation, le mental, l’activité physique… Mais la biotechnologie s’active à réparer cette cruelle injustice. Il existe déjà des moyens pour prévenir l’apparition de maladies, des vaccins anti-cancer, des molécules capables de rajeunir les cellules, des techniques pour «réparer» des organes, des horloges qui calculent la date de notre mort pour mieux la contrer… Et ce n’est pas fini!