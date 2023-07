«Ici tout commence»: double mariage à l’institut Auguste Armand

Avant la remise des diplômes, Greg, Eliott, Lionel, Mehdi et Hortense sont nostalgiques des trois années passées ensemble. Si Hortense commence à se rendre compte que le mariage de ses rêves va devoir attendre des mois, Eliott a une idée : le mariage d’Hortense et Mehdi aura lieu le même jour que le sien avec Greg !

Pas de vacances pour les séries quotidiennes. Et les intrigues suivent leur bonhomme de chemin. Dans l’épisode d’« Ici tout commence » que diffuse ce jeudi la RTBF (et le lendemain TF1), c’est le grand jour pour plusieurs protagonistes.

Mais les quatre amis vont devoir alors se mettre d’accord sur la forme du dîner, la thématique et les plans de table… Et c’est loin d’être gagné ! La guerre est déclarée et même les parents des futurs époux vont s’en mêler. Tout se finira-t-il bien comme dans un conte de fées ? L’épisode s’annonce en tout cas riche en péripéties.