Circuit de Spa-Francorchamps: Spa Summer Classic, c’est ce week-end

Avec une première journée (jeudi) réservée aux essais libres, puis un florilège de qualifications et de courses depuis ce vendredi et pour le reste du week-end.

« L’éclectisme sera une nouvelle fois au rendez-vous de la quinzième édition de Spa Summer Classic avec un programme de courses mettant à l’honneur des voitures issues des années ’60, ’70, ’80, ’90, et même du début des années 2000. Ce qui signifie que toutes les générations de spectateurs auront leurs points de repère », indiquent les organisateurs. « Traditionnelle tête d’affiche de Spa Summer Classic, les Spa 3 Hours opposeront voitures de tourisme et de grand tourisme jusqu’à 1976, avec une épreuve de fin de journée s’achevant à la tombée de la nuit ! Considérée comme la ‘petite sœur’ des Spa Six Hours Endurance, l’épreuve des Spa 3 Hours accueille des équipages toujours plus huppés, de sorte que la chasse à la succession de Christophe Van Riet et Fred Bouvy, lauréats 2021 et 2022 au volant d’une Shelby Cobra, est plus que jamais ouverte ! Parmi les nouveautés de ce millésime, on pointe le SuperSixties, connu jusqu’à l’année dernière sous l’appellation NK HTGT. Au programme : voitures de tourisme et GT jusqu’à 1965. Quant aux compétitions Dunlop Gentle Drivers’ 65 (GT, tourisme et voitures de sport jusqu’à 1965) et Dunlop Historic Endurance Cup (GT et tourisme jusqu’à 1981), d’origine allemande, elles sont également inédites dans ce meeting, au même titre que le Bimmer Race Car Challenge, qui opposera tous les types de BMW de compétition ! Une fois encore, Spa Summer Classic sera l’un des rendez-vous phares de la Belcar Historic Cup, championnat national de plus en plus couru. »