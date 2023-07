424 détenus incarcérés à Mons alors qu’il n’y a que 301 places : « Les informations sont alarmantes »

La prison de Mons a déjà fait beaucoup parler d’elle : à cause de son insalubrité, à cause des punaises de lit, des rats, mais aussi à cause de la surpopulation et c’est encore le cas actuellement. Le député fédéral PS Eric Thiébaut tire la sonnette d’alarme.

Actuellement, pas moins de 424 personnes (379 hommes et 46 femmes) sont incarcérées dans l’établissement de Mons, alors que le nombre de places officiellement prévues est de 301 personnes (274 hommes et 27 femmes). « Cela met une pression insoutenable sur le personnel pénitentiaire et cela compromet également l’intégrité des détenus » poursuit Eric Thiébaut. « Ces chiffres dépassent aussi largement les limites fixées par l’arrêté signé en avril dernier par le bourgmestre de Mons, Nicolas Martin. »