Avec la Stratégie Qualification Emploi, Bruxelles se fixe un cap : améliorer les compétences des Bruxellois !

En Région bruxelloise, le taux d’emploi atteignait 66 % au premier trimestre 2023. C’est d’ailleurs la seule région du pays où ce chiffre augmente, puisqu’il diminue en Wallonie et stagne en Flandre. Néanmoins, pour contribuer à l’atteinte de l’objectif de 80 % au niveau national, le chemin est encore long. Car, cela veut dire que d’ici 2030, 116.000 Bruxellois de plus doivent trouver un emploi. Or, le marché de l’emploi bruxellois est un marché très exigeant en termes de niveau de qualification et qui ne cesse de réclamer des compétences de plus en plus pointues. En effet, dans le même temps, les offres d’emploi nécessitant un baccalauréat ou un master ont augmenté de 19,5 % et celles ne nécessitant pas de diplôme, ont diminué de 48 %. C’est une réalité : le manque de compétences constitue un frein à la mise à l’emploi.

« Un défi de compétences » « Je dis toujours qu’à Bruxelles, nous n’avons pas un défi d’emploi mais un défi de compétences. Des emplois, il y en a ! Nous sommes le premier bassin économique du pays. Mais nous avons une réserve de main-d’œuvre qui ne présente pas les bonnes qualifications pour accéder au marché du travail. C’est là-dessus qu’il faut travailler et faire monter en gamme les compétences des chercheurs d’emploi bruxellois », insiste Bernard Clerfayt, ministre bruxellois de l’Emploi et de la Formation professionnelle.

Pour faire face à ce défi de compétences, Bernard Clerfayt a établi, en concertation avec les partenaires sociaux, une Stratégie Qualification Emploi. Celle-ci doit permettre aux Bruxellois de rejoindre le niveau de compétences requis sur le marché de l’emploi à l’horizon 2030.

Les trois axes La Stratégie Qualification Emploi se décline en 3 axes, 25 mesures et plus de 100 actions. Le premier axe consiste en une stratégie partenariale avec les secteurs et les employeurs pour améliorer l’adéquation de formations aux besoins économiques. Le deuxième : une stratégie de sécurisation des parcours pour assurer l’accompagnement des publics en formation vers l’emploi. Et enfin, le troisième : une stratégie renforçant les compétences transversales.