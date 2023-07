« Onument », un monument dédié à la mémoire des victimes de la pandémie Covid-19 dans le Parc d’Osseghem

Esquissé par le bureau Bas Smets, ce nouveau lieu de recueillement au cœur de la nature bruxelloise fait partie d’un projet d’ensemble de plusieurs sites mémoriaux érigés à travers le pays. Après les villes de Gand et de Courtrai, Bruxelles disposera à son tour d’un monument symbolique dans l’espace public qui permettra d’honorer les victimes de cette pandémie ayant marqué au plus profond notre société.

«Voué à devenir un lieu de repos dans la ville, ce monument logé en plein cœur du Parc d’Osseghem sera un lieu propice au calme, à la mémoire des victimes de la pandémie, mais aussi de tous les êtres qui nous sont chers et chères et qui nous ont quittés trop tôt», souligne Ans Persoons.

Pour cette œuvre, la Ville de Bruxelles et le bureau Bas Smet ont fait le choix du parc d’Osseghem, après une prospection minutieuse sur le terrain en présence des administrations bruxelloises compétentes (Urban, CRMS, …). Étant donné que l’Onument est un lieu de réconfort, de réflexion et de calme, mais aussi un lieu propice à la découverte et à la rencontre en plein air, ce mémorial correspond et s’inscrit parfaitement dans la fonction sociale du parc.